بالفيديو.. معتل يسبب الرعب للمارة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. معتل يسبب الرعب للمارة بالرياض
وضح مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” شخصاً يبدو عليه أنه في حالة غير طبيعية، يهاجم السيارات بالعاصمة الرياض.
ويظهر من خلال المقطع أحد الأشخاص، والذي يبدو عليه التوتر والعصبية الشديدة، يهاجم السيارات في الطريق ويحاول فتح أبوابها بالقوة.
وتسبب ذلك في إصابة قائدي السيارات بالهلع وهروبهم من أمامه وكاد أحدهم أن يصدمه بسيارته، أثناء محاولته الفرار هرباً منه.
علي[ عدد التعليقات: 1701 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يصلح الحال
كــــــــــــفـــــــــو غـــــــــــامـــــــــــــد[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 14 دقيقة
…… ….. ما اقوول الا الله يصلح حالنا وحال المسلمين
مواطن[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 8 دقائق
اعتقد صار بينهم خلاف وصاحب السيارة شارد منهم
الواقع[ عدد التعليقات: 4818 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا حادث تصادم فيما يبدو بين سيارتين وبدل انتظار المرور او نجم قام بالتهجم على الطرف الاخر