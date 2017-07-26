بالفيديو.. معتل يسبب الرعب للمارة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وضح مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” شخصاً يبدو عليه أنه في حالة غير طبيعية، يهاجم السيارات بالعاصمة الرياض.

ويظهر من خلال المقطع أحد الأشخاص، والذي يبدو عليه التوتر والعصبية الشديدة، يهاجم السيارات في الطريق ويحاول فتح أبوابها بالقوة.

وتسبب ذلك في إصابة قائدي السيارات بالهلع وهروبهم من أمامه وكاد أحدهم أن يصدمه بسيارته، أثناء محاولته الفرار هرباً منه.