قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن فلسطينية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن فلسطينية عدة،ألقى خلالها القبض على 21 فلسطينيا.

واندلعت مواجهات خلال الحملة، في مخيم قلنديا بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الذي انسحب من المخيم على إثرها.

وسلمت قوة من الجيش الإسرائيلي أمس إخطارا بشأن نية هدم الطابق الثاني في منزل أحد منفذي عملية مجمع سارونا في تل أبيب في الثامن من يونيو 2016، التي أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، ويشمل الإخطار إمكانية تقديم استئناف خلال 72 ساعة، حسب مصادرنا.

و أعلن الجيش الإسرائيلي محيط منزل عائلة أبو رجب في مدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة، بعد أن اقتحم المنزل ما يقارب 120 مستوطنا، الثلاثاء.

ووفقا لما نشرته مواقع إخبارية إسرائيلية، الأربعاء، فإن قائد منطقة الخليل في الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا يعتبر المنزل منطقة عسكرية مغلقة، يمنع أي شخص من الوصول له، وجاء هذا الأمر بعد التعليمات التي صدرت ليلة الثلاثاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، التي طالبت قائد منطقة الخليل بإجلاء المستوطنين من المنزل.