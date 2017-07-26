مستشفيات مكة تقدم خدماتها لـ 152 ألف معتمر منذ بداية الموسم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت وزارة الصحة بمكة المكرمة، أن إجمالي عدد المراجعين من المعتمرين الذي زاروا أقسام الطوارئ بمستشفياتها بداية موسم العمرة لعام 1438هـ بلغ حتى الآن 126691 مراجع، فيما تم تنويم 3917 معتمر.

وأضافت أن المستفيدين من خدمات أقسام العيادات الخارجية 14483 معتمر، في حين بلغ عدد من قاموا بغسيل الدم 6665 معتمر، كما تم إجراء 446 عملية جراحية طارئة للمعتمرين و عدد 37 عملية مجدولة، كما أجريت عدد 116 عملية منظار للمعتمرين.