مصر تطارد قطر " دولياً " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تدشن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان حملة بالقاهرة لملاحقة السلطات القطرية ” دولياً ” ؛ لتورطها في دعم الإرهاب.

وتستند الحملة الحقوقية المصرية الجديدة، في حيثيات مطاردة النظام القطري، إلى تورطه في سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية .

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة إن الحملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فعاليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية.

وقال أبوسعدة إن الهدف من الدعوة تقديم الدعم القانوني لاسترداد حقوق المتضررين وضحايا العمليات الإرهابية من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها دولة قطر التي سقط كثير من الضحايا نتيجة دعمها جماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها، وهي ” حركة حسم ” و ” ولاية سيناء ” و ” العقاب الثوري ” ، التي تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق.