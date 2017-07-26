" الضمان الصحي " يُحدد 6 إجراءات لتعزيز الأدوات الرقابية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

من أجل تعزيز أدواتها الرقابية للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، قررت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض تحديد 6 إجراءات وتشكيل رأي عام إيجابي حول صناعة التأمين الصحي.

من جانبه قال محمد الحسين، الأمين العام للمجلس، خلال ورشة عمل نظمتها أمانة المجلس للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية ” أمس بمقرها بالرياض، أنه تم تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني وشركات إدارة المطالبات الطبية TPAإلى جانب اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من جاهزيتهم للعمل.

وأضاف الحسين: أنه تم إعداد جداول للتدرج في التطبيق لتمكين الجميع من سهولة الاندراج تحت النظام، ومتابعة تمتع الشرائح المستهدفة بالتغطية التأمينية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة النوعية الوطنية الطبية عبر المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، وإعداد وثيقة الضمان الصحي الموحدة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها.

وتابع قائلاً: واجب المجلس إزاء إعداد اللائحة التنفيذية، صياغة وثيقة التأمين الصحي التعاوني التي بلغت المنفعة القصوى التي توفرها ما يصل إلى 500 ألف ريال خلال العام.