العمل تودع 1.5 مليار معاشات ضمان لذي القعدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أول أمس مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي بن مالح الشمري؛ أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغ 1.487.433.735 ريالاً.

وأضاف الشمري؛ أن عدد المستفيدين الذين تم إيداع المبالغ لهم الشهر الحالي بلغ 847.410، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

يُشار إلى أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، حيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتباراً من شهر رمضان الماضي.