النصر يوزع كتاب عن تاريخه وإنجازاته في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

النصر يوزع كتاب عن تاريخه وإنجازاته في البطولة العربية
أصدر مجلس إدارة نادي النصر، قرارا بتعريف جميع المشاركين في البطولة العربية للأندية 2017، المقامة حالياً في مصر، بتاريخ العالمي الحافل بالإنجازات على المستوى المحلي والقاري عن قرب.
وقام المركز الإعلامي بنادي النصر بتوزيع كتاباً يحمل عنوان «نادي النصر السعودي تاريخ وإنجازات»، على الإعلاميين وكبار الشخصيات المشاركة في البطولة العربية، ويتحدث عن إنجازات وتاريخ العالمي منذ التأسيس حتى الآن، ووزع أيضا نسخةً أخرى تحمل عنوان «النصر أول عالمي بالقارة الآسيوية»، والذي يرصد مشوار الفريق للعالمية كأول سفير لأكبر قارات العالم في أول بطولة عالمية للأندية والتي أقيمت عام 2000م في البرازيل.
جدير بالذكر أن النصر يشارك في البطولة العربية التي انطلقت يوم 22 من الشهر الجاري، وتمتد حتى 5 أغسطس المقبل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية العهد اللبناني، والزمالك المصري، والفتح الرباطي المغربي.
ليما[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
ضروري يكون بالكتاب عدد بطولات الدوري ال١٦
والمشاركه بكأس العالم للانديه
والجلاد اسطورة السعوديه والعرب ابو عبدالله
والاهم المؤسسين للنادي لاني اعرف لكم فريق منشق من فريق الشباب عشان عش حمام ويقولو ملكي بامر ملكي حتى نادي الابل بمرسوم ملكلي
موفقين بالكتاب للاثبات بالصور والسجلات احسن من الاعلام اللي صنع بعض الفرق
alfahd42[ عدد التعليقات: 9079 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين
المستحيل[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 49 دقيقة
21 بطولة
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 39 دقيقة
اهم شي كتبوا تم ترشيحم لبطولة العالم عن طريق المكاتب
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 37 دقيقة
ومؤسس النادي سوداني
ولاعبهم المشهور كذلك سوداني
الحقيقة مافيها شي ونعم بالسوادنه
واقعي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 دقيقة
فريق مغمور .يحتاج الي طباعة الكتب والمنشروات ليعرفه ااناس .