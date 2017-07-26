النصر يوزع كتاب عن تاريخه وإنجازاته في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أصدر مجلس إدارة نادي النصر، قرارا بتعريف جميع المشاركين في البطولة العربية للأندية 2017، المقامة حالياً في مصر، بتاريخ العالمي الحافل بالإنجازات على المستوى المحلي والقاري عن قرب.

وقام المركز الإعلامي بنادي النصر بتوزيع كتاباً يحمل عنوان «نادي النصر السعودي تاريخ وإنجازات»، على الإعلاميين وكبار الشخصيات المشاركة في البطولة العربية، ويتحدث عن إنجازات وتاريخ العالمي منذ التأسيس حتى الآن، ووزع أيضا نسخةً أخرى تحمل عنوان «النصر أول عالمي بالقارة الآسيوية»، والذي يرصد مشوار الفريق للعالمية كأول سفير لأكبر قارات العالم في أول بطولة عالمية للأندية والتي أقيمت عام 2000م في البرازيل.

جدير بالذكر أن النصر يشارك في البطولة العربية التي انطلقت يوم 22 من الشهر الجاري، وتمتد حتى 5 أغسطس المقبل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية العهد اللبناني، والزمالك المصري، والفتح الرباطي المغربي.