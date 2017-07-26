طرق لجعل زوجك يقع في غرامك من جديد بعد سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

بعد الحب الكبير والخطوبة والزواج، تبدأ رحلة التحديات بشكل جدي أمام كل ثنائي، فمرحلة ما بعد الزواج ورغم جمالها واستقرارها تضعهما أما خوف فقدان الحب في مقابل الاهتمام بالمشاكل الحياتية والضغوطات اليومية. إليك بعض النصائح التي تضمن لك أن يقع زوجك في غرامك من جديد!

– خططي لعطلة تجمعكما خارج البلاد، بمثابة شهر عسل جديد، واختاري وجهة رومنسية لذلك، ولتكن أياماً مليئة بالحب والاسترخاء ونسيان الهموم التي تتخبطان بها منذ سنوات. من المميّز أن تكون هذه الرحلة مفاجأة له، شرط تنسيقها جيداً مع أيّام عمله.

– إذا كنت قد أهملت خلال كل تلك السنوات شكلك الخارجي وإطلالتك، فاحرصي على التوقف عن ذلك على الفور، عودي المرأة الجميلة التي عرفها، والأنيقة التي تحب العناية بمظهرها، ولكن لا تجعلي ذلك يحصل بصور مفاجئة، بل خذي الأمر خطوة خطوة.

– إذا كنت قد تحولت خلال تلك السنوات إلى إمرأة كلاسيكية تهوى التذمر عند أقل أمر، وتنتظر زوجها للعودة إلى المنزل للبدء بحدث الأولاد والطبخ وما إلى هنالك من أمور تتعبه وتهدد علاقتكما. حاولي أن تتغيري تماماً، وتعودي المرأة المحبة التي تشجّعه للعودة إلى المنزل، ولا تبعده عنه.

– فليكن الوقت الذي تمضيانه مع بعضكما داخل المنزل مفعم بلحظات رومنسية والحب. فلما لا تفكرين بتحضير حفل عشاء خفيف رومنسي، على أضواء الشموع، والموسيقى الخافتة، وانت في قمة جمالك وسحرك، وعطرك يلف المكان، فالرجل بطبيعته يهوى المرأة التي تعرف كيف تحب أنوثتها وتظهرها.