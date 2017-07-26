الغامدي: أعِد الجماهير بأن أواصل جهودي للعودة مجدداً - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال اللاعب عبد الرحمن الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لجماهيره: ” أعِد الجماهير بأن أواصل جهودي للعودة مجدداً، حيث سيكون ظهوري هذا الموسم 2017-2018 مختلفاً كلياً، وسأثبت للجميع بأن لدي إمكانات مميزة “.

وأضاف الغامدي: ” كنت أتمنى المشاركة في بطولة تبوك الدولية الودية، خصوصاً بعد أن لازمني الإصرار خلال الشهرين الماضيين على القيام ببرنامج لياقي خاص “.

وكان العميد، تقرر غيابه عن الملاعب الفترة المقبلة بسبب تعرُّضه للإصابة، خلال مشاركته في مباراة أستون فيلا الإنجليزي، ضمن معسكر النمور الخارجي في لندن، وشهدت مباراة الاتحاد، ومضيفه أستون فيلا الإنجليزي، والتي حسمها الأخير 3-2، تعرض الغامدي للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، ويحتاج للراحة مدة أسبوعين، قبل بدء برنامجه التأهيلي، للمشاركة من جديد في المواجهات الرسمية برفقة النمور.