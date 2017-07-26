4 عبارات لاثارة زوجك أثناء العلاقة الحميمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعتبر الحياة الحميمة من أهم الأسس في الحياة الزوجية وهذا ما لا يختلف عليه اثنان ولعلاقة حميمة ناجحة من الضروري أن يكون للمداعبة الزوجية مكان فيها.

وعند الحديث عن المداعبة الزوجية، معرفة نقاط الإثارة لدى الزوج كما ولدى الزوجة أمر أساسي لكن ثمة جزء آخر من المداعبة عليك اتقانه كذلك الأمر وهو الحديث الهامس. وفي هذا السياق، إليك عبارات الحب واللهفة التي تثير الزوج في الفراش:

* يعجبني هذا كثيرًا: صارحي زوجك بما يعجبك فيه وما يرضيك في الفراش الزوجية فهذا يثيره الى حد كبير كما وأنك ترشدينه بطريقة او بأخرى على الأمور التي تحبينها أنت مما يساعد أيضًا على نجاح العلاقة.

* إقترب مني أكثر: لمثل هذه العبارة تأثير مثير جدًا على زوجك خلال ممارسة العلاقة الحميمة فتزيد من ثقته بنفسه وتجعله يقوم بما في وسعه لإرضائك.

* أحب طريقتك عندما تقبّلني: لا تبخلي على زوجك بالإطراء سواء عندما يقبّلك او عندما يقوم بأي حركة تسعدك فهي فضلًا عن ارضاء غروره ورجولته تثيره بشكل كبير.

* أخبرني بما تحب لأقوم به: وأخيرًا، لهذه العبارة وقع أكثر من ايجابي على زوجك فهي تشعره بأنك تودين القيام بكل ما يسعده ما يساهم في إثارته كذلك الأمر.