فتاة تقدم صديقة شقيقتها فريسة لصديقها ليغتصبها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على الأنتقام من صديقة شقيقتها ، لإخفاءها مكان اختفاء شقيقتها ، التي تركت المنزل لسوء معاملتها .

وفي التفاصيل، خططت هدى البالغة من العمر 26 عاماً للانتقام بمساعدة صديقها الذي يعمل سائقاً، وعلى الفور هرع إليها لاحضار شقيقتها .

وفي اليوم المشؤوم اتصلت هدى بصديقة شقيقتها صابرين وطلبت منها المساعدة للبحث عنها وفعلاً حصل ذلك، فتوجهت الضحية إليها، وما إن دخلت الشقة حتى أجلسها هيثم على كرسي بالقوة وقام بتوثيق يديها ورجليها، وانهالت المجرمة هدى عليها بوابل من الشتائم وتسألها عن مكان شقيقتها وتصرخ: ” اعترفي وإلا مش هتعرفي إحنا هنعمل فيكي إيه ” .

فبدأت صابرين بالصراخ والبكاء متوسلة إياهما أن يتركاها وألا يؤذياها، مؤكدة انها لا تعرف مكانها.

فبدأت هدى بضرب الشابة، وأمرت هيثم بتنفيذ الخطة، حيث سارع لتجريدها من جميع ملابسها واغتصبها أمام هدى، التي كانت تصور الجريمة كدليل عليها ولم يكتفيا بذلك بل أجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة، وحلقا شعرها، وهدداها إذا أخبرت أحد أو الشرطة بنشر المقطع فيديو على الإنترنت، وتقديم الإيصالات للنيابة لحبسها، وتركاها لتذهب.

ومن بعدها، قررت الضحية أخذ حقها، وتوجهت فوراً بعد جريمة اغتصابها إلى أجهزة الأمن وأبلغت عنهما، وعلى الفور سارعت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين.