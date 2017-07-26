مقتل زعيم " أجناد مصر " برصاص الأمن المصري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

داهمت قوات الأمن المصرية شقة، يقيم بها 4 عناصر تكفيرية، عقب وصول معلومات لقطاع الأمن الوطني، وأثناء القبض على المتهمين وقع تبادل لإطلاق الرصاص ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية، وفق لمصادر أمنية.

وقالت المصادر، إن المتهمين تابعين لخلية تنظيم ” أجناد مصر ” ، المتورطة في تنفيذ الهجوم الإرهابي على سيارة شرطة البدرشين التي أسفرت عن مقتل 5 من رجال الشرطة، يوم الجمعة الماضي، مضيفة أن المتهمين كانوا يختبئون في شقة زعيم الخلية وفور وصول القوات أطلقوا الرصاص عليهم، ما دفع القوات للتعامل معهم وإطلاق الرصاص على المتهمين وأسفر ذلك عن مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي على سيارة شرطة البدرشين.

وأضافت المصادر الأمنية، أنه تم العثور على الأسلحة النارية التى استولى عليها منفذي الهجوم الإرهابي على سيارة الشرطة بالبدرشين داخل شقة العناصر التكفيرية، كما تم التحفظ على أسلحة نارية وفوارغ طلقات بمحل الواقعة تمهيداً لمطابقتها بالأسلحة النارية المستخدمة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة بالبدرشين، مشيرة إلى أن الأسلحة النارية التى استخدمها القتلى فى إطلاق النار على القوة الأمنية هى الأسلحة المستخدمة بالهجوم على سيارة شرطة البدرشين، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالقتلى وجار فحصها.