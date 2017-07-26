مكين لـ " ترامب ": " نحن أنداد ولسنا مرؤوسين " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجه السناتور جون مكين عدة رسائل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد عودته من رحلة علاج، واستقبله أمس بحفاوة الكونجرس الأمريكى، وانتهز مكين الفرصة لانتقاد الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه والرئيس دونالد ترامب.

وكان مكين خضع لجراحة بعد إصابته بسرطان فى المخ إلا أنه لم يتخل عن روح الفكاهة التى يتحلى بها أثناء حديثه المطول أمام مجلس الشيوخ حيث وبخ الجمهوريين فى الكونجرس والإدارة الأمريكية التى لم تحقق نتائج تذكر خلال الشهور الستة الأولى من حكم ترامب.

وقال مكين البالغ من العمر 80 عاما ” لم نحقق شيئا “.

وعاد مكين إلى مجلس الشيوخ أمس للإدلاء بصوته فى اقتراع على تشريع لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذى أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2010.

ودخل مكين إلى قاعة مجلس الشيوخ وسط تصفيق الأعضاء الذين وقفوا لتحيته. ويساعد صوته الجمهوريين على فتح باب النقاش مما يمهد الطريق أمام وضع قانون بديل للرعاية الصحية وهو ما يعد من أبرز أولويات ترامب التشريعية.

وبعد أن أدلى بصوته حث مكين الجمهوريين على الوقوف فى وجه ترامب الذى كثيرا ما وبخ الكونجرس الذى يهيمن عليه الجمهوريون لعدم تحقيق تقدم فيما يتعلق بجدول أعماله.

وقال وسط تصفيق ” نحن لسنا مرؤوسين للرئيس ولكننا أنداد “.

وكثيرا ما انتقد مكين إدارة ترامب خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ومكين سناتور منذ 30 عاما وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2008 أمام أوباما ولم يكتب له النجاح.