الأمير خالد الفيصل: ٧ مراحل تنفيذية لمشروع الفيصلية والانتهاء عام 2050 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل؛ إن مشروع الفيصلية سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص إضافة وسيتضمن إنشاء مركز إسلامي يضم جميع المنظمات والمؤسسات الفقهية والبحثية بالإضافة إلى مطار دولي وميناء جديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أنه سيتم السماح للشركات العالمية، وخاصة الإسلامية، بالاستثمار في المشروع الذي يعد امتداداً لمدينة مكة المكرمة.

وتابع أن هناك ٧ مراحل تنفيذية لمشروع الفيصلية، وسيتم الانتهاء منه عام ٢٠٥٠م، و يبدأالمشروع بالحد الشرعي لمكة وينتهي بالشاطئ الغربي.

وأشار أمير مكة إلى أن أحد أهم عناصر مشروع الفيصلية هو توفير مقر لكل الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة.