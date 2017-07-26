الصحة: 90% من قطاع طب الأسنان الخاص يشغله وافدون - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور سعود أورفلي، المدير العام لطب الأسنان بوزارة الصحة، إن توفير فرص الوظائف في القطاع الخاص لأطباء الأسنان السعوديين يحتاج إلى دراسات، مشيرا إلى أن 90% من قطاع طب الأسنان الخاص يشغله وافدون.

وأضاف أورفلي، في تصريحات صحفية له، أن الأجانب مسيطرون على القطاعات الخاصة، وبيّن أنه لا يوجد في وزارة الصحة تجديد لعقد الأجنبي، لكنها لا تزال تحتاج إلى الأجانب في 5 تخصصات دقيقة، وهي: طبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان، وطبيب أسنان صحة عامة، واستشاري أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان، واستشاري أسنان صحة عامة.

وتابع قائلاً: الوزارة تعمل على أنظمة ولوائح للحد من تستر الأجانب، وأن أنظمة تراخيص العمل ستكون لصالح الطبيب السعودي، وستفتح لهم فرصة للابتعاث ودراسة التخصصات الدقيقة لطب الأسنان.

يذكر أن وزارة العمل كانت قد كشفت في تقريرها السنوي أن هناك 9 قطاعات مستهدفة بالتوطين؛ منها قطاع الصحة.