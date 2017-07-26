أم تذبح طفلها انتقاماً من طليقها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدمت فيرونيكا عمر سيدة أميركية الجنسية، بذبح طفلها بسلاح أبيض انتقاماً من طليقها، في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية في مصر .

وفي التفاصيل، جاءت الاميركية فيرونيكا البالغة من العمر 33 عاماً إلى مصر وأشهرت إسلامها وتزوجت من ” محمد.أ.م ” وسكنت في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وأنجبت طفلاً أسمياه عبد الرحمن، وحدثت خلافات بينها وبين زوجها وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق.

وتعود أحداث القضية 8297 جنايات سيدي جابر، أنه في يوم 11 أكتوبر من عام 2012، حيث قامت فيرونيكا بقتل المجني عليه ” عبد الرحمن.م.أ ” طفلها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله إثر خلافات سابقة بينها وبين طليقها والد المجني عليه، مستغلة وجود الطفل معها بذات المسكن الذي تعيش فيه، ووثقت يديه من الخلف وذبحت عنقه بالسلاح الأبيض، انتقاما من طليقها.

ومن المقرر ان تنطق محكمة جنايات الاسكندرية الحكم على المتهمة اليوم .