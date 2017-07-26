فصل مذيعة “ محجبة ” لظهورها في فيديو تتعاطى البيرة بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أعلنت مصادر بالتليفزيون الرسمي الإيراني ، “ إن إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني قررت اليوم فصل المذيعة آزاده نامداري، بسبب تعاطيها المشروبات الكحولية وعدم ارتدائها الحجاب خلال تواجدها في سويسرا”.

وتحظر السلطات الإيرانية منذ عام 1979 عقب سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي “ المشروبات الكحولية ” ، كما تفرض السلطات على النساء ارتداء الحجاب.

وعلقت المذيعة آزاده نامداري عبر حسابها على موقع “ انستغرام ”، “ الحمد لله، أنا ملتزمة بالإسلام وارتداء الحجاب ”، مقدمة شرحاً عن أسباب عدم ارتداء الحجاب.

وأوضحت أنها كانت تجلس مع أفراد الأسرة وأقاربها الذين لا تحتاج امرأة إلى ارتداء الحجاب بينهم في حديقة بسويسرا ، مضيفة “ أن وشاحها سقط فجأة، وأخذ الفيديو في تلك اللحظة من قبل شخص مجهول ” . لم تقدم أي تفسير حول شرب البيرة في الفيديو.