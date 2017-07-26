جولات تفقدية على المواقيت والمشاعر المقدسة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام المدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس سامي بن محمد الشمري بزيارة تفقدية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تضمنت فرعي الوزارة، والمشاعر المقدسة (عرفات، ومنى، ومزدلفة)، وزيارة المواقيت في السيل الكبير ووادي محرم، وكذلك ميقات ذي الحليفة .

وخلال هذه الجولات اجتمع المهندس سامي الشمري بالمسؤولين، واطلع على كل الخدمات، وحث الجميع على الحرص التام على إنجاز كل الأعمال الموكلة إليهم، ومتابعة سير أعمال شركات الصيانة، وعدم التراخي في أي تقصير وحل كل الإشكالات.

جاء ذلك لتجهيزهذه المرافق والتأكد من استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن.