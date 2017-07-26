منة شلبي تُثير الجدل بصورة جديده لها برفقة شاب في المياه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية منة شلبي تظهر فيها مع مساعد المخرج محمد شاهين في حمام السباحة، متسائلين عن حقيقة علاقتهما.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً اذ ظهر فيها شاهين الذي قام بنشر الصورة ومن بعدها حذفها، وهو يحتضن شلبي في حمام السباحة، ما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة عاطفية بينهما، لا سيما انها ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الشابين.

اثارت الصورة جدلاً واعتبر البعض انها طبيعية ليست الا بين صديقين وهما يمزحان بطريقة عفوية، في حين اعتبر البعض الآخر انها قد تكون بداية علاقة حب قوية بين الطرفين.