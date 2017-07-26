الإقبال المرتفع على الصكوك السعودية مؤشر يؤكد قوة الاقتصاد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

في مؤشر جديد على تمدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، تسابقت المؤسسات المالية على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية؛ حيث لاقت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300%، في تأكيد لمتانة أسواق المال في المملكة.

وكانت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية قد بلغت أرقامًا مرتفعة، وفقًا لصحيفة ” الشرق الأوسط ” مقابل حجم السندات المطروحة؛ حيث كشفت الأرقام في إحدى الأطروحات الدولية السابقة، عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار.

ولأن السعودية تستهدف دعم قنوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية في البلاد، من خلال المشاركة في الصكوك الحكومية التي يتم طرحها؛ اتجهت البلاد إلى طرح صكوك حكومية بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليارات دولار)، إلا أن هذا الطرح لاقى تعطشًا كبيرًا من قبل المستثمرين الذين قدموا طلبات اكتتاب تبلغ قيمتها نحو 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار).

وبحسب وزارة المالية ، فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية يأتي تأكيدًا لثقة المستثمرين بإصدارات المملكة ، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه التطورات المهمة، في وقت قطعت فيه السعودية شوطًا طويلًا نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام.

جاء ذلك حينما أعلنت تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.