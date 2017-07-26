السفيرالروسي: زيارة الملك سلمان لروسيا ستكون " تاريخية " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف سفير المملكة لدى روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، الأربعاء ، ملامح الزيارة الأولى المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، مؤكدا أنها ستكون ” تاريخية “.

وحدد السفير السعودي في مقابلة مع وكالة ” سبوتنيك ” الروسية -في رده على سؤال حول التحضيرات لزيارة الملك السعودي المنتظرة إلى موسكو- الهدف منها بـ”تأسيس علاقات استراتيجية بين البلدين”.

وتابع السفير: ” الزيارة ستفتح آفاقًا واسعة ومجالات أرحب لتطوير التعاون الثنائي بين رياض وموسكو في جميع المجالات ” ، مشيدًا بـ ” التنسيق المتواصل مع الأصدقاء الروس بهذا الخصوص “.

وكانت الوكالة الروسية أشارت في وقت سابق أن الملك سلمان سيتوجه إلى موسكو في أول زيارة له لروسيا؛ ليبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب وأسعار النفط والتعاون الثنائي، فضلًا عن بعض القضايا الخلافية، كالعلاقات مع إيران ومصير نظام بشار الأسد.

كما سيكون التعاون العسكري بين البلدين -حسب ” سبوتنيك ” – مجالًا آخر للمباحثات بين الملك و بوتين؛ حيث لا تستبعد الوكالة توقيع عقود لتوريد أسلحة روسية إلى السعودية خلال هذه الزيارة.