بالفيديو .. رسالة شديدة اللهجة لحلا الترك ووالدها ودنيا بطمة من الدكتورة خلود - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تلقى كلّ من الفنانة حلا الترك ووالدها وزوجته دنيا بطمة رسالة صريحة وصارمة من الناشطة الاجتماعية المعروفة باسم “الدكتور خلود”.

وقالت: ” اعتبروني متابعة عادية. كلكم تقدمون شي حلو. بس في شغلة لازم أتكلم عنها. ما أحب أشوف شغلات سلبية ” .

وأعلنت رفضها لمشاهدة قضايا أو فضائح أسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أن المتابعين يحبون كل ما هو جميل وما يبعث الفرح في نفوسهم مثل المكياج والملابس والآراء في قضايا معينة.

وأضافت: ” ما يصير نطلع حقّ الناس مشاكلنا ما رح يفيدونا ” .

وتابعت إن هذا يعرض للانتقادات والشماتة ويمنح المتابعين الطاقة السلبية فيما يفضلون الضحك والتسلية. وختمت: ” كل واحد يحل مشاكله في بيته ” .