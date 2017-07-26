أبحاث جديدة : " 63 " ألف بريطاني سيموتون من شرب الخمر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ذكرت الأبحاث أنه من المتوقع أن يسفر سوء استخدام الكحول عن مقتل ما يقرب من 63.000 شخص في بريطانيا بحلول عام 2022 .

ويقول التحليل الذي أجرته مجموعة أبحاث الكحوليات في جامعة شيفيلد أن المرض الناجم عن الإفراط في شرب الخمر سيكلف الخدمة الصحية الوطنية 16.74 مليار جنيه استرليني للعلاج.

وأضافت الأبحاث أن عدد الوفيات المتوقعة بين عامي 2017 – 2022 إلى 62.905 بمعدل 35 حالة في اليوم تقريبا ومن المتوقع أن تكون الوفيات في الغالب من حالات سرطان الكبد، كما تم تحديد داء الكبد الكحولي كالقاتل الكبير.

وقال البروفيسور روجر ويليامز المتخصص في علاج الكبد ان مرض الكبد هو ” ازمة صحية عامة ” يجب أن تتم معالجتها من قبل الحكومة.

ودعا البروفيسور المحتجين إلى رفع الحد الأدنى في اسعار المشروبات الكحولية لمكافحة المشكلة وفقاً لصحيفة التليغراف.