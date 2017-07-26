داعش يعدم " 10 " من عناصره حرقاً بتلعفر في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعدم تنظيم داعش الإرهابي، أمس الثلاثاء، 10 من عناصره حرقاً في قضاء تلعفر شمالي العراق، بحجة فرارهم من معارك الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري من قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، إن داعش أعدم 10 من عناصره بينهم قياديين، أربعة من الجنسية السورية وآخر سعودي، وسط قضاء تلعفرأمام العشرات من مسلحي التنظيم والمواطنين من سكان القضاء، بعد أن أبلغوا المتجمهرين بأن هؤلاء خونة حاولوا الفرار.

وأشار المصدر إلى أن داعش أعدمهم حرقاً جميعاً وهم معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي، في ساحة لبيع المنتوجات النفطية وسط القضاء.