المذيعة العراقية لوليتا تكشف حقيقة صور قتلها على يد مُسلحين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

فجّرت المذيعة العراقية لقاء سعد، أو لوليتا كما اشتهرت في وسائل الإعلام، حيث أكدت أنها ما زالت على قيد وأنها لم تتعرض للقتل كما تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وقالت لوليتا إنها لم تتعرض للطعن على يد مسلحين كما تناقلت وسائل الإعلام، والصور المتداولة مجرد مشهد تمثيلي.

وأضافت: “ أنا مو ميتة والصورة المتداولة هي من مشهد تمثيل ولا صحة للأخبار التي تحدثت عن مقتلي وأشكر الجميع على الاهتمام ” .