 المذيعة العراقية لوليتا تكشف حقيقة صور قتلها على يد مُسلحين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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المذيعة العراقية لوليتا تكشف حقيقة صور قتلها على يد مُسلحين

المذيعة العراقية لوليتا تكشف حقيقة صور قتلها على يد مُسلحين
بغداد(صدى):

فجّرت المذيعة العراقية لقاء سعد، أو لوليتا كما اشتهرت في وسائل الإعلام، حيث أكدت أنها ما زالت على قيد وأنها لم تتعرض للقتل كما تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وقالت لوليتا إنها لم تتعرض للطعن على يد مسلحين كما تناقلت وسائل الإعلام، والصور المتداولة مجرد مشهد تمثيلي.

وأضافت: “ أنا مو ميتة والصورة المتداولة هي من مشهد تمثيل ولا صحة للأخبار التي تحدثت عن مقتلي وأشكر الجميع على الاهتمام ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30519 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن ويمكن ,,

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 23 دقيقة

اها يعني تلعبين علينا هههههه مامتي

[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 14 دقيقة

تبي تشهر نفسها محد درا عنك

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 11 دقيقة

مذيعه اكيد معروفه عندهم

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