المذيعة العراقية لوليتا تكشف حقيقة صور قتلها على يد مُسلحين - صحيفة صدى الالكترونية

المذيعة العراقية لوليتا تكشف حقيقة صور قتلها على يد مُسلحين
فجّرت المذيعة العراقية لقاء سعد، أو لوليتا كما اشتهرت في وسائل الإعلام، حيث أكدت أنها ما زالت على قيد وأنها لم تتعرض للقتل كما تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية.
وقالت لوليتا إنها لم تتعرض للطعن على يد مسلحين كما تناقلت وسائل الإعلام، والصور المتداولة مجرد مشهد تمثيلي.
وأضافت: “ أنا مو ميتة والصورة المتداولة هي من مشهد تمثيل ولا صحة للأخبار التي تحدثت عن مقتلي وأشكر الجميع على الاهتمام ” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17827 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشكر الجميع على الأهتمام
هههههههه هههههههههه
والله مادريت عنك
موتي ولا فحريقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30519 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن ويمكن ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 23 دقيقة
اها يعني تلعبين علينا هههههه مامتي
محمد[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 14 دقيقة
تبي تشهر نفسها محد درا عنك
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 11 دقيقة
مذيعه اكيد معروفه عندهم