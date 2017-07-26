خبير عسكري إماراتي: قطر دعمت الحوثين في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أتهم الخبير العسكري والإستراتيجي، الإماراتي العميد خلفان الكعبي، أمس الثلاثاء، قطر بدعم تنظيم القاعدة في اليمن والحوثيين، إضافة إلى الدعم المالي بالمليارات لعدد من التنظيمات الإرهابية، في محاولة من القيادة القطرية لضرب الأمن في السعودية، بعد أن قدّمت الدعم والمعلومات للانقلابيين لزعزعة الأمن في جنوب المملكة.

وأشار إلى أن قطر كانت تقوم بدور الوساطة بين الحوثيين والقيادة اليمنية عام 2007 ، وذلك في إشارة إلى أن ظاهر العمل ” الوساطة ” ، ولكن باطنه كان دعم الحوثيين.

وأكد الكعبي، أنه بعد مغادرة القوات القطرية للتحالف العربي لدعم الشرعية، خفت الهجمات الصاروخية التي يشنها المتمردون على قوات التحالف ، لأن مواقع القوات كان يتم تسريبها للمتمردين لاستهدافها .