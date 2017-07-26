بالفيديو.. الشرطة العراقية تضرب سوادني بوحشية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تعاملت مجموعة من أفراد الشرطة العراقية مع شخص سوداني بتطريقة وحشية، قالت أنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض السوداني للضرب المبرح والركل وإلى معاملة غاية في القسوة، وصلت حد محاولة إشعال النار من ولاعة في لحيته وشعر رأسه.

وكشفت مواقع إخبارية سودانية أن الشخص المذكور يدعى موسى البشير، وأنه تعرض للتعذيب العنيف عقب خروجه من مشفى كان يعالج فيه من إصابة في قدمه تعرض لها خلال اشتباكات مسلحة عشائرية قرب البصرة جنوب العراق.