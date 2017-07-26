بالفيديو .. صديقة حليمة بولند تٌثير السخرية بأغرب مديح لها - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

أثارت صديقة الاعلامية حليمة بولند ضجة كبيرة من خلال حديثها عنها ومدحها لها بطريقة غريبة.

وأثار المقطع الذي نشر على” انستغرام ” جدلاً واسعاً وسخرية عارمة من بولند، حيث قالت صديقتها بعفوية ودلع: ” اللي يقعد مع حليمة هرمونات الانوثة عندها تزيد وتصير حلوة ” .

سخر الكثير من المتابعين بغرور بولند التي تكرر ان الناس ” يغارون منها “، واعتبروا ان كلامها عن هرمونات الانوثة إهانة لها وليس مديح.