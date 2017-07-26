بالفيديو .. صديقة حليمة بولند تٌثير السخرية بأغرب مديح لها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. صديقة حليمة بولند تٌثير السخرية بأغرب مديح لها
أثارت صديقة الاعلامية حليمة بولند ضجة كبيرة من خلال حديثها عنها ومدحها لها بطريقة غريبة.
وأثار المقطع الذي نشر على” انستغرام ” جدلاً واسعاً وسخرية عارمة من بولند، حيث قالت صديقتها بعفوية ودلع: ” اللي يقعد مع حليمة هرمونات الانوثة عندها تزيد وتصير حلوة ” .
سخر الكثير من المتابعين بغرور بولند التي تكرر ان الناس ” يغارون منها “، واعتبروا ان كلامها عن هرمونات الانوثة إهانة لها وليس مديح.
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نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13483 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه واضح انهاا زايدة عندك😁