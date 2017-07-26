ضابط جوازات بمطار القاهرة يتحرش بزوجة زميله - صحيفة صدى الالكترونية

ضابط جوازات بمطار القاهرة يتحرش بزوجة زميله
شهد مطار القاهرة واقعة مؤسفة عندما تحرش ضابط جوازات براكبة مصرية تبين أنها زوجة ضابط زميلة حيث توجه زوجها إلى المطار للتشاجر مع الضابط الذى تم وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وتعد هذه الواقعة الثانية وسط ضباط الجوازات حيث قام رئيس وردية جوازات قبل شهور بالتعرف على راكبة وأقام معها علاقة أسفرت عن حمل وتم وقفه عن العمل والتحقيق معه بينما قام ضابط الجوازات فى الواقعة الثانية بالتحرش براكبة والتى أبلغت زوجها ضابط الشرطة حيث توجه إلى مطار القاهرة بحثا عن الضابط والتشاجر معه بينما أوقفت السلطات الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكنها صاروخ وماقدر يسيطر على اعصابه الجمال فتنه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 55 دقيقة
المسالة برمتها لا صاروخ ولا قنبلة الموضوع ان التحرش الجنسى واللفظى أصبح أفة المجتمع الان العربى و الاجنبى على السواء واصبح مرض مزمن عند غالبية البشر
رعد[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 49 دقيقة
مطار القاهره اما ادفع مال ولا تتعطل -وان كانت ذا جمال تحرش واسكت ولا تتعطل-الا مارحم ربي-
كان زمان[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 48 دقيقة
التحرش ظاهرة ..
وربعنا يتحرشون بالخادمات عند المغادرة ……