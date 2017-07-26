ضابط جوازات بمطار القاهرة يتحرش بزوجة زميله - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

شهد مطار القاهرة واقعة مؤسفة عندما تحرش ضابط جوازات براكبة مصرية تبين أنها زوجة ضابط زميلة حيث توجه زوجها إلى المطار للتشاجر مع الضابط الذى تم وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.

وتعد هذه الواقعة الثانية وسط ضباط الجوازات حيث قام رئيس وردية جوازات قبل شهور بالتعرف على راكبة وأقام معها علاقة أسفرت عن حمل وتم وقفه عن العمل والتحقيق معه بينما قام ضابط الجوازات فى الواقعة الثانية بالتحرش براكبة والتى أبلغت زوجها ضابط الشرطة حيث توجه إلى مطار القاهرة بحثا عن الضابط والتشاجر معه بينما أوقفت السلطات الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق.