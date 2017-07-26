الهلال يسعى لبيع مهاجمه - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تكثف إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، من جهودها في الآونة الأخيرة من أجل العثور على عروض بيع أو إعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمحترف البرازيلي ليو بوناتيني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وتنتظر الإدارة الهلالية القرار النهائي من المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بعد نهاية المعسكر الحالي في النمسا لمعرفة استمرارية بوناتيني من عدمها.

وأشارت مصادر مقربة من قلعة الزعيم أن دياز سيكتفي بالخماسي الأجنبي علي الحبسي ونيكولاس ميليسي وكارلوس إدواردو وعمر خربين وماتياس بريتوس، وعدم التعاقد مع لاعب أجنبي سادس.