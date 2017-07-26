اهتمام عالمي بتعاقد الفيحاء مع إيزاغوير - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

لا يزال انتقال الهندوراسي إميليو إيزاغوير، إلى صفوف الفيحاء، قادماً من سيلتك الأسكتلندي، يحظى باهتمام كبير من الصحف البريطانية.

ونشرت شبكة ” بي بي سي ” البريطانية، تقريراً أوضحت رحيل إيزاغوير إلى الفيحاء، ليكون ثالث لاعب أجنبي ضمن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الفيحاء، الصاعد حديثاً إلى دوري جميل للمحترفين، يشرف على تدريبه ستيوا بوخارست وإسبانيول والتعاون الأسبق كوستيل جالكا.

فيما اهتمت صحيفة ” ذا صن ” بالرسالة التي نشرها إيزاغوير، عبر حسابه على موقع ” إنستقرام ” وودع من خلالها أنصار ناديه السابق سيلتك.

وكتب المدافع البالغ من العمر 31 عاماً :” أحبكم جميعاً، أشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة وزملائي بالفريق الذي استمتعت بالتواجد ضمن صفوفه على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة “.

وسلطت الصحيفة الضوء على أبرز إنجازات إميليو خلال السنوات الماضية :” حقق لقب الدوري مرتين والكأس أيضاً، وأختير كأفضل لاعب في الدوري الأسكتلندي خلال موسمه الأول مع سيلتك “.

يذكر أن إميليو إيزاغوير، انتقل إلى صفوف الفيحاء لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينه وبين مسئولي النادي.