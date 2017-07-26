بالصور.. إحباط تهريب مجوهرات وساعات فاخرة إلى دبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بجمارك دبي، من إحباط محاولة تهريب مجوهرات مرصّعة بالألماس وساعات فاخرة، مع مسافر أوروبي قادم من إحدى الدول الآسيوية؛ بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية.

و ضبطت إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، محاولة تهريب قام بها مسافر أوروبي الجنسية، قادم من إحدى دول شرق آسيا، حيث كان يخفي حول جسده وتحت الملابس التي كان يرتديها 76 ساعة يد فاخرة، وست قطع من المجوهرات مرصّعة بالألماس تقدّر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين و16 ألف درهم.

وقالت الإدارة إن مفتشيها اشتبهوا في المسافر، ورصدوا تحركاته بدقة، حيث جرى إخضاعه للتفتيش بأجهزة الأشعة، وتم اكتشاف المجوهرات والساعات المهربة، رغم محاولته إخفاءها حول جسده، وتحت ملابسه، والعبور بها من نقاط التفتيش، حيث تم تحرير محضر ضبط بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.