القضاء الإداري يُعلن موعد افتتاح محكمة وادي الدواسر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عقد مجلس القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء، جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس .

صرح بذلك فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيّناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها :

ندبُ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية وكذلك إلى عدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، كما وافق على إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي .

ومن ناحية أخرى اعتمد المجلس الخطة التدريبة المتخصصة موضوعاً وإجراءً لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا وقضاة محاكم الاستئناف الإدارية فيما يخص القضاء الإداري بالتزامن مع قرب مباشرتهما لمهامها وفقاً للفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وبحسب ماتقضي به آلية العمل التنفيذية في هذا الشأن، اهتماماً من المجلس بأن يواكب التدريب قرب مباشرة المحكمتين لاختصاصهما المرسوم نظاماً .

وأبان الغنام أن المجلس وافق خلال جلسته على تشكيل محكمة وادي الدواسر تمهيداً لمباشرتها أعمالها يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجاري، كما وافق خلال جلسته على تسمية أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ومساعديهم والمحاكم الإدارية بمناطق المملكة

وأوضح الشيخ فهد أن المجلس وافق على ترقية وتعيين( 92) قاض على مختلف الدرجات القضائية .

واختتم أمين عام المجلس تصريحه بأن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.