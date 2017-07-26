الأحوال المدنية تطالب المواطنين بتحديث بيانات المهنة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر المواطنين بتحديث بيانات المهنة، وإبلاغ الأحوال المدنية عن أي تغيير يطرأ عليها، وذلك وفقا لما نص عليه نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجاسرأنه لا بد أن تكون البيانات المسجلة في السجل المدني موافقة لواقع الشخص، وهنا تكمن الأهمية في تدوين هذه المعلومات الصحيحة على مستوى الفرد والمجتمع، فمن خلال ذلك يمكن الحصول على بيانات إحصائية دقيقة عند طلبها، وكذلك أن تكون هذه البيانات موثقة ومسجلة من جهة حكومية عند طلبها من أي قطاع اخر في الدولة.

وقال أن المطلوب لتحديث بيانات المهنة هو إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضحاً به السجل المدني موقع ومختوم، ومراجعة أقرب مكتب للأحوال، أما المهن العسكرية فقد تم الربط بين القطاعات العسكرية والأحوال المدنية لتعديل المهن لمنسوبيها من قبلهم.