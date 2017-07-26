لقاء تآمري بين نظام الملالي و نائب مرشد الإخوان في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشف الدكتور علي النعيمي، مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم، عن لقاء تآمري في إطارالتحالف الاستراتيجي بين نظام الملالي و الإخونجية ممثل خامنئي محسن أراكي مع نائب مرشد الإخوان إبراهيم منيرفي لندن بالأمس.

وكتب النعيمي في تغريدة له على تويتر: لقاء تآمري في إطارالتحالف الاستراتيجي بين نظام الملالي و الاخونجية ممثل خامنئي محسن أراكي مع نائب مرشد الإخوان إبراهيم منيرفي لندن بالأمس.