لقاء تآمري بين نظام الملالي و نائب مرشد الإخوان في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لقاء تآمري بين نظام الملالي و نائب مرشد الإخوان في لندن
كشف الدكتور علي النعيمي، مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم، عن لقاء تآمري في إطارالتحالف الاستراتيجي بين نظام الملالي و الإخونجية ممثل خامنئي محسن أراكي مع نائب مرشد الإخوان إبراهيم منيرفي لندن بالأمس.
وكتب النعيمي في تغريدة له على تويتر: لقاء تآمري في إطارالتحالف الاستراتيجي بين نظام الملالي و الاخونجية ممثل خامنئي محسن أراكي مع نائب مرشد الإخوان إبراهيم منيرفي لندن بالأمس.
سلطان[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شرهم
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 1 ساعة
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لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 53 دقيقة
اصبح التنسيق فيما بين النظام القطري و الأخونجية مع الملالي بالعلن
الوحيدة التي لازالت تناور بموقفها تركيا وهي قريبة جدا للإنظمام لهم
وهذا التجمع يرأسه وينسق له الشيطان الأكبر اسرائيل
قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
( بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) ثم قال تعالى : ( بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) صدق الله العظيم
هذا يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعض ، فأما إذا قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة ؛ لأن الشجاع يجبن ، والعز يذل عند محاربة الله ورسوله .