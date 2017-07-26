أربعيني يهتك عرض فتاة وهمها بمعالجتها بالقرآن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدمت فتاة بشكوى في حق أربعيني مشعوذ تتهمه بهتك عرضها والتعدي عليها عقب تخديرها ، عندما ذهبت اليه للعلاج بالقرآن من آلام في المعدة .

وبعرض القضية على مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى الاردنية ، وجه تهمة هتك العرض للمتهم .

يُشار الى أن الأربعيني كان قد تم توقيفه على ذمة القضية منذ أيار الماضي ١٥ يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، وقد أنهت المحكمة التحقيق في القضية.

وبحسب لائحة الإتهام، فإن المجني عليها تبلغ من العمر ٢٥ عاما تعاني منذ فترة طويلة من الأم في المعدة، وقد راجعت الأطباء دون الحصول على نتيجة.

وبعد ذلك تعرفت الفتاة على المتهم عن طريق إحدى الفتيات، ونظرا لظروفها الصحية توجهت إلى مكان إقامته، حيث أوهمها بأنه يستطيع معالجتها بالقران، وأثناء تواجدها عنده في المنزل لغايات العلاج طلب منها خلع الحجاب الذي ترتديه، عندها تمكن من خداعها طالبا منها الجلوس ثم قام بإعطائها مادة عطريه أفقدتها الوعي وجعلتها في حالة استرخاء.

وعندما استيقظت المجني عليها صرخت في وجهه، عندها طلب منها الهدوء وعدم الصراخ حتى يتمكن من إخراج الجن منها واخذ يقنعها بالأمر إلا أنها رفضت وقدمت الشكوى بحقه.