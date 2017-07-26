معرض فرانكفورت الدولي يختار الناشر أحمد رشاد سفيرا له - صحيفة صدى الالكترونية

فرانكفورت(صدى):

في سابقة تعد الأول من نوعها التى يتم فيها اختيار ناشر من العالم العربى فى هذا الشأن، اختار البرنامج المهنى لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب الناشر أحمد محمد رشاد سفيراً له لهذا العام، ضمن أحد عشر شخصا على مستوى العالم.

يذكر أن البرنامج المهنى الخاص بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يعد أهم برنامج مهنى لصناعة النشر فى العالم، ويقام كل عام قبل بدء المعرض على مدار يومين يناقش فيهما أهم وأحدث مستجدات وتحديات صناعة النشر فى العالم من خلال ندوات وحلقات نقاشية.

يُذكر أن أحمد رشاد تخرج فى كلية التكنولوجيا والإدارة قسم التسويق وإدارة استراتيجية بالجامعة الألمانية، وحصل على دبلومة فى الإدارة من مدرسة برلين الدولية للاقتصاد، ويعمل الناشر أحمد رشاد مديرًا تنفيذيا للدار المصرية اللبنانية.