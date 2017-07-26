كوريا الشمالية تهدد أمريكا بضربة نووية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشن ضربة نووية في إذا حاولت واشنطن تغيير النظام لديها .

ونقلت مصادر صحفية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونجيانج القول بأنه إذا تجرأت الولايات المتحدة على إظهار أدنى علامة على محاولة تغيير قيادتنا العليا، فإننا سنوجه ضربة بلا رحمة إلى قلب الولايات المتحدة بمطرقتنا النووية القوية.

جاء التهديد ردًا على تصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو الذي قيل إنه أشار إلى تغيير النظام الكوري الشمالي في منتدى خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت نفس المصادرعن المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله إن تصريحات بومبيوقد تجاوزت الخط، وبات واضحاً الآن أن الهدف النهائي لإدارة ترامب هو تغيير النظام .

وقال المتحدث إذا تعرضت الكرامة العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للتهديد، يتعين على كوريا الشمالية القضاء على تلك الدول والكيانات التي تشارك في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعبئة كافة أنواع وسائل القصف بما فيها الوسائل النووية ، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية ، ووكالة الأنباء المركزية الكورية .