شركة أبناء صالح عمر باريان تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أبناء صالح عمر باريان المحدودة بالرياض عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها على النحو التالي:

– ممثل مبيعات دراجات نارية:

الدوام 8 ساعات، براتب أساسي + بدل سكن 3 رواتب + بدل مواصلات، وعمولات شهرية على المبيعات، وتأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه.

وأوضحت أن الإجازة أسبوعية يوم الجمعة + السبت الفترة الصباحية، مع صرف مكافأة سنوية.

المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة فما فوق.

الشروط:

إحضار صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال.

وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتجاوز 35 سنه

– ممثل مبيعات قطع غيار

الدوام 8 ساعات، راتب أساسي + بدل سكن 3 رواتب + بدل مواصلات، عمولات شهرية على المبيعات، تأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه، إجازة أسبوعية يوم واحد فقط، مكافأة سنوية.

المؤهل المطلوب: الثانوية العامة فما فوق.

الشروط:

إحضار صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال

وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتجاوز 35 سنة

التقديم على الإيميل مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان: [email protected]

وأوضحت الشركة أن آخر موعد لاستقبال السير الذاتية يوم السبت 06/11/1438هـ الموافق 30/07/2017 م.