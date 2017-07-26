 شركة أبناء صالح عمر باريان تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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شركة أبناء صالح عمر باريان تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

شركة أبناء صالح عمر باريان تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أبناء صالح عمر باريان المحدودة بالرياض عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها على النحو التالي:
– ممثل مبيعات دراجات نارية:
الدوام 8 ساعات، براتب أساسي + بدل سكن 3 رواتب + بدل مواصلات، وعمولات شهرية على المبيعات، وتأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه.

وأوضحت أن الإجازة أسبوعية يوم الجمعة + السبت الفترة الصباحية، مع صرف مكافأة سنوية.

المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة فما فوق.
الشروط:
إحضار صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال.
وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتجاوز 35 سنه
– ممثل مبيعات قطع غيار
الدوام 8 ساعات، راتب أساسي + بدل سكن 3 رواتب + بدل مواصلات، عمولات شهرية على المبيعات، تأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه، إجازة أسبوعية يوم واحد فقط، مكافأة سنوية.
المؤهل المطلوب: الثانوية العامة فما فوق.
الشروط:
إحضار صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال
وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتجاوز 35 سنة
التقديم على الإيميل مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان: [email protected]
وأوضحت الشركة أن آخر موعد لاستقبال السير الذاتية يوم السبت 06/11/1438هـ الموافق 30/07/2017 م.

 


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