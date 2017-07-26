شركة أبناء صالح عمر باريان تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

شركة أبناء صالح عمر باريان تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
أعلنت شركة أبناء صالح عمر باريان المحدودة بالرياض عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها على النحو التالي:
– ممثل مبيعات دراجات نارية:
الدوام 8 ساعات، براتب أساسي + بدل سكن 3 رواتب + بدل مواصلات، وعمولات شهرية على المبيعات، وتأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه.
وأوضحت أن الإجازة أسبوعية يوم الجمعة + السبت الفترة الصباحية، مع صرف مكافأة سنوية.
المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة فما فوق.
الشروط:
إحضار صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال.
وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتجاوز 35 سنه
– ممثل مبيعات قطع غيار
الدوام 8 ساعات، راتب أساسي + بدل سكن 3 رواتب + بدل مواصلات، عمولات شهرية على المبيعات، تأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه، إجازة أسبوعية يوم واحد فقط، مكافأة سنوية.
المؤهل المطلوب: الثانوية العامة فما فوق.
الشروط:
إحضار صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال
وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتجاوز 35 سنة
التقديم على الإيميل مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان: [email protected]
وأوضحت الشركة أن آخر موعد لاستقبال السير الذاتية يوم السبت 06/11/1438هـ الموافق 30/07/2017 م.
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