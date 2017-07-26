بالفيديو.. بيكيه يوضح تغريدته المثيرة للغموض بشأن نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال المدافع الأسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة عل تويتر من خلال صورة سيلفي تجمعة مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا أن الأخير لن يرحل عن برشلونة، ولكنه عاد أمس الثلاثاء ليؤكد أنه كان يهدف من وراء هذه الجملة حث قائد منتخب البرازيل على البقاء وبذلك يكون قد أزال غموض التغريدة .

وأوضح بيكيه في مؤتمر صحفي عقده أمس أن الصورة كانت نتيجة للأحاديث التي جمعتني بنيمار، ونشرتها انطلاقا من حدسي وتوقعاتي ورغبتي في بقائه .

وجاءت تغريدة بيكيه في وقت حساس للغاية، حيث تنامت مؤخراً وبقوة شائعات رحيل النجم البرازيلي عن برشلونة للانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.