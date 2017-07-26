جامعة الحدود الشمالية: بيانات المقبولين عبر " نور " و " قياس " إلكترونياً - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، أن بيانات الطلاب والطالبات المقبولين في الدفعة الأولى للعام 1438-1439هـ, التي وصلتهم رسائل صباح أمس الثلاثاء, تسحب عبر بوابة (نور) وبوابة (قياس) إلكترونياً دون الحاجة لإرسالهم أي مستندات.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، طالبت من كل مرشح سرعة الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني:www.nbu.edu.sa , وتأكيد قبوله في موعده أقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم غدٍ الخميس.

مبينةً أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد وعدم رغبته في القبول, وسيذهب إلى من يليه في النسبة الموزونة, وسيفقد فرصته في الحصول على مقعد في الجامعة .

ونوهت بأن ترقية الرغبة إلى رغبة ذات أولوية لن يكون إلا لمن أكد قبوله مع طلب ترقية.