رسميًا.. إيهاب الدوسري رئيساً لنادي الروضة - صحيفة صدى الالكترونية

يوسف المعيويد(صدى):

اختارت اللجنة التنفيذية الاستشارية بنادي الروضة أمس الثلاثاء، خلال صندق التصويت، إيهاب بن يوسف الدوسري، رئيسا لنادي الروضة.

وقدمت اللجنة خلال اجتماعها شكرها لـ الفيصل بن ابراهيم الخنيفر لجهوده الكبيرة في لم شمل أبناء البلد واختيار مجلس ادارة جديدة للنادي، كما وجهت شكرها لعمدة مدينة الجشة فهد بن احمد الخيال بندر البدين وجاسم الهلال وفهد بن عيد الهلال و يوسف بن خليفة الحجي والمهندس خليفة الصقر و حمد الشهاب .

وكان اجتماع اللجنة الثاني في منزل بندر بن متعب البدين في مدينة الدمام ، وفِي بداية الاجتماع التاريخي الذي يحسب لابناء مدينة الجشة الذي ظهرت فيه اللحمة والتكاتف والالتفاف حول الكيان الروضاوي ناقشت اللجنة التنفيذية الاستشارية ملفات المتقدمين لرئاسة النادي، وبعد ذلك تم عمل اجتماع مغلق للجنة لمناقشة ملفات المتقدمين والتصويت عليها لرئاسة النادي، وبعد إنتهاء التصويت اكتسح إيهاب بن يوسف الدوسري بالإجماع من قبل اللجنة كرئيس قادم لنادي الروضة باغلبية الأصوات .