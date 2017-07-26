شرطة الشرقية تكشف تفاصيل مقطع " مطاردة الخبر " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت شرطة المنطقة الشرقية، في بيان لها ملابسات مقطع فيديو متداول حول مطاردة دورية أمنية لسيارة في محافظة الخبر ومحاولة استيقاف قائدها بعد رفضه الاستجابة والوقوف لرجال الأمن.

من جانبه قال النقيب محمد الدريهم، مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن دوريات الأمن بمحافظة الخبر وأثناء قيامها بمهامها المعتادة، لاحظت سيارة مشتبها فيها، وعند استيقافها للتأكد من وضعها، رفض قائدها التوقف وفرّ إلى مكان غير معلوم.

وأضاف الدريهم أنه تم التعميم على المركبة، وفي وقت وجيز تمكنت فرق دوريات الأمن من ملاحظة المركبة، إلا أن قائدها رفض الوقوف لرجال الدوريات وأصر على الهرب واصطدم أثناء ذلك بإحدى المركبات المارة، وعند توقيف قائد المركبة مع مرافقيه الإثنين، ترجلوا من السيارة وتحصنوا بأحد المنازل التي استنجد صاحبه برجال الأمن للقبض عليهم.

وأضاف أنه بعد القبض عليهم، اتضح أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على سلاح ناري ومادة يشتبه أن تكون مخدرة، فتم استكمال الإجراءات الأولية بحقهم وتحويلهم إلى النيابة العامة بحكم اختصاصها.