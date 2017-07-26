بريطانيا تعتزم حظر بيع سيارات الديزل لمكافحة تلوث الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تعتزم الحكومة البريطانية حظر بيع جميع السيارات والشاحنات العاملة بوقود الديزل بحلول عام 2040 في إطار مساعيها لمكافحة تلوث الهواء، وفق لوكالة ” أسوشيتد برس “.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة أيضاً عن صندوق بقيمة 255 مليون جنيه إسترليني (حوالي 307 ملايين دولار) للمساهمة في اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة التلوث من سيارات الديزل كجزء من برنامج إنفاق بقيمته ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لتنقية الهواء.

ومن المتوقع الإعلان عن هذا البرنامج يوم الأربعاء في إطار استراتيجية بريطانيا للتعامل مع التغيرات المناخية، كما تأتي بعد خطة مماثلة أعلنتها فرنسا في وقت سابق هذا الشهر.