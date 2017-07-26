بالفيديو.. " الرشيدي " يرفض بيع نظارة " عيسى " بـ 25 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الفنان الشعبي عطا الله الرشيدي الرشيدي، في مقطع فيديو متداول، إنه رفض عرضاً مالياً قيمته 25 ألف ريال لبيع نظارة شمسية تعود ملكيتها للفنان الشعبي عيسى بن علي الأحسائي

وأضاف الرشيدي أن النظارة أهداها له الفنان الشعبي أبو عادل الأحسائي -أحد من عاصروا عيسى بن علي الإحسائي- قبل 32 عاماً، مشيراً إلى أنه تلقى عدة عروض لشرائها كان آخرها عرضاً بـ25 ألف ريال.

يشار إلى أن الفنان عيسى بن علي الأحسائي، والذي كان يلقب بـ ” فتى الشرقية ” ، توفي عام 1983 عن عمر يناهز 48 عاماً، بعد رحلة حافلة مع الفن الشعبي، ومن أبرز أغانيه (هبت رياح الصيف، دلعوك أهلك، يا قرب واشنطن ولندن وباريس حذفة عصا للي رصيده ملايين).