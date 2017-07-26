الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجع مع ارتفاع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عدة أشهر ووسط ترقب بيان الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم للحصول على دلائل حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسجلت الأسهم ارتفاعات قياسية، وذلك قبيل صدور بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه للسياسة النقدية الذي استمر يومين.

وارتفع مؤشر الدولار بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا حيث يأمل المستثمرون في أن يتمكن الرئيس الأمريكي ” ترامب ” بدفع جدول أعماله المالي التوسعي بعد أن اتفق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على فتح باب النقاش حول مشروع قانون لإلغاء ” أوباما كير “.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية أمس لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإجبار “ترامب” على الحصول على موافقة المجلس قبل تخفيف أي عقوبات على ” موسكو “.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الثاني بنسبة 0.63% إلى 1250.60 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 94.167، في تمام الساعة 09:53 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.