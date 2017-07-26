جامعة تبوك تعتمد نتائج القبول للعام الدراسي القادم - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عتمد مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، نتائج الترشيح للقبول للعام الدراسي 1439/1438هـ ، وذلك في المقر الرئيسي بتبوك والكليات الجامعية بالمحافظات.

ووجه مدير الجامعة باستقبال المراجعين والمراجعات في عمادة القبول والتسجيل ابتداء من يوم الخميس 4 /11 /1438هـ وحتى نهاية يوم الخميس 11/ 11 /1438هـ، حيث سيتم استقبال المراجعين في عمادة القبول والتسجيل بمقر الجامعة، واستقبال المراجعات في مقر العمادة بشطر الطالبات في حي المهرجان بتبوك.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور سعد بن مطلق المطيري، ‏أن عدد المرشحين للقبول هذا العام بلغ 6748 مرشحاً ومرشحة.

وطالب المرشحين تثبيت الترشيح لضمان القبول وحجز مقعد بالجامعة من خلال الدخول على بوابة الإلكترونية، حيث سيتم إلغاء الترشيح في حال عدم تثبيت القبول، علماً أن آخر موعد لتثبيت الترشيح الخميس 1438/11/11هـ .