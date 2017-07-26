بالفيديو. . محلل " الجزيرة " بملابسه الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في الوقت الذي تتحدث فيه قناة الجزيرة القطرية التي تدعم الإرهاب بجميع أنواعها وتزعم أنها تتعامل بحرفية ومهنية في مجالها الإعلامي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للكاتب والمحلل السياسي مجيد عصفور، أثناء ظهورة على القناة بالملابس الداخلية.

وأظهر المقطع المتداول، ظهور عصفور، عبر سكايب في مداخلة هاتفيه، دون أن يرتدي بنطاله وتحدث بالملابس الداخلية على الهواء، كما أظهر المقطع الذي تم تصويره بكاميرا موبايل من داخل الغرفة تواجده في غرفة فندقية.