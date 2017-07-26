بالفيديو. . محلل " الجزيرة " بملابسه الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو. . محلل ” الجزيرة ” بملابسه الداخلية
في الوقت الذي تتحدث فيه قناة الجزيرة القطرية التي تدعم الإرهاب بجميع أنواعها وتزعم أنها تتعامل بحرفية ومهنية في مجالها الإعلامي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للكاتب والمحلل السياسي مجيد عصفور، أثناء ظهورة على القناة بالملابس الداخلية.
وأظهر المقطع المتداول، ظهور عصفور، عبر سكايب في مداخلة هاتفيه، دون أن يرتدي بنطاله وتحدث بالملابس الداخلية على الهواء، كما أظهر المقطع الذي تم تصويره بكاميرا موبايل من داخل الغرفة تواجده في غرفة فندقية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههة
يالخنزيرة لا تلعبي مع عيال الحرمين
والله السعوديين يشرشحون اهل اهلك
محلل من فوق رجال ومن تحت ملط إلا شوية
ويهذرون بعد علينا بالمهنية
قناة مفسخات
المــالكي[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذي نهايتها فلينه بدون بدون سروال ,, افااا يالجزيرهـ هههههه
مهنيتكم من فوق ومن تحت مهنيه (*_^)
X[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذه القناة الكذابة المفترية ومذيعيها مرتزقة النظام القطري الفاسد احذفوها من عرب سات ونايل سات ومن رسيفراتكم الى الابد
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههههه شكله مابعد نشف سرواله الخايس ,,,
رعد[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 28 دقيقة
وبعد ماشافوا شي -مع قريب الايام يمشووون عارييين-كما انهم عارين من الحقيقه وعارين من الصدق ايضا-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15714 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
ممدوح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
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💙د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 22 دقيقة
صوت المطر هو اللحن الوحيد ..الذي گلما عزفته الغيوم🌧..تنصت إليه..وكأنها المرة الآولى🎶
مغابش[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 22 دقيقة
قناة ماسخة ومتعودة على قله الحياء من فوق محلل ومن تحت في المسبح
رعد[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 4 دقائق
بعض التعليقات تاخذك بعيد بعيد جدا -وتخرجك من جو الى جو-تذهب بك الا المرتفعات حيث المطر ورائحة الثرى -تعانق السحاب وتلتقط انفاس الديم وحبات الهتان التي تلامس خديك -موا يخرجك من تلك الاجواء الا-برق- ياتيك بهزيم يعبث بكل احاسيسك-