 التنمية الأسرية برفحاء تُعلن عن دورة نسائية بعنوان " إجازتي إنجاز " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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التنمية الأسرية برفحاء تُعلن عن دورة نسائية بعنوان ” إجازتي إنجاز “

التنمية الأسرية برفحاء تُعلن عن دورة نسائية بعنوان ” إجازتي إنجاز “
خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء عن إقامة دورة نسائية بعنوان ( إجازتي إنجاز ) للمدربة نوره عبدالله الحربي, وذلك يوم الأحد القادم بمقر الإدارة النسائية لتحفيظ القرآن برفحاء.

وتهدف الدورة إلى تمكين المتدربة من اكتساب مهارات استثمار الإجازة بإنجازات واقعية ، وتحقيق الأهداف والتعرف على وسائل صناعة الإنجاز وطرح الافكار العملية للاستفادة منها .

وأوضح مدير الجمعية ماجد الفياض, أن التسجيل في الدورة مجاناً ، حيث تمنح الجمعية في ختامها شهادات حضور للمشاركات في تلك الدورة .


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