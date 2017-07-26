التنمية الأسرية برفحاء تُعلن عن دورة نسائية بعنوان " إجازتي إنجاز " - صحيفة صدى الالكترونية

التنمية الأسرية برفحاء تُعلن عن دورة نسائية بعنوان ” إجازتي إنجاز “
أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء عن إقامة دورة نسائية بعنوان ( إجازتي إنجاز ) للمدربة نوره عبدالله الحربي, وذلك يوم الأحد القادم بمقر الإدارة النسائية لتحفيظ القرآن برفحاء.
وتهدف الدورة إلى تمكين المتدربة من اكتساب مهارات استثمار الإجازة بإنجازات واقعية ، وتحقيق الأهداف والتعرف على وسائل صناعة الإنجاز وطرح الافكار العملية للاستفادة منها .
وأوضح مدير الجمعية ماجد الفياض, أن التسجيل في الدورة مجاناً ، حيث تمنح الجمعية في ختامها شهادات حضور للمشاركات في تلك الدورة .
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