جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول ببرنامج الماجستير - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول ببرنامج الماجستير
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية, عن فتح باب القبول في برنامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير في اللغة العربية في مساري ” اللغة والنحو- الأدب والنقد ” للطلاب والطالبات بقسم اللغة العربية بكلية التربية والآداب للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 /1439هـ.
وبينت أن فترة التسجيل تبدأ من اليوم وحتى الـ 11 من ذي القعدة للعام الحالي , موضحة أن شروط القبول وآلية التقديم في الموقع الالكتروني للجامعة : www.nbu.edu.sa .
اترك تعليقاً