جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول ببرنامج الماجستير - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية, عن فتح باب القبول في برنامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير في اللغة العربية في مساري ” اللغة والنحو- الأدب والنقد ” للطلاب والطالبات بقسم اللغة العربية بكلية التربية والآداب للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 /1439هـ.

وبينت أن فترة التسجيل تبدأ من اليوم وحتى الـ 11 من ذي القعدة للعام الحالي , موضحة أن شروط القبول وآلية التقديم في الموقع الالكتروني للجامعة : www.nbu.edu.sa .